Booster de projets Salle du Jeu de Paume, 7 avril 2020 15:30, Rennes.

Mardi 7 avril 2020, 15h30 Sur place Entrée libre, sur inscription https://www.helloasso.com/associations/tag35-startijenn/evenements/booster-1-par-tag35, contact@TAg35.bzh, 06.01.46.71.67

L’évènement Booster a pour but d’accélérer des projets d’innovation sociale et d’économie sociale et solidaire, passés par TAg35. Ouvert à tout public.

A qui s’adresse l’évènement ?

Toute personne qui souhaite participer au développement des projets : citoyen, retraité, étudiant, chef d’entreprise, responsable d’association, bénévole, élu, salarié, habitant…

Pour cette première édition, différents projets seront présentés afin d’inspirer, rebondir, imaginer, réfléchir à plusieurs à des solutions afin de propulser, contribuer, accompagner, participer à l’accélération de ces projets d’économie sociale et d’innovations sociales.

Comment participer ?

Pour participer en tant qu’invité, merci de vous inscrire (cliquez sur le lien) les inscriptions obligatoires, et le nombre de places limité. Entrée Libre

Salle du Jeu de Paume 12 rue Saint-Louis, 35000 Rennes 35706 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine

mardi 7 avril 2020 – 15h30 à 20h00