Tex Perkins & The Fat Rubber Band tour + JOHNNY CASINO (AUS) & HARLANT. BOBO (USA) Salle de la Cité, 25 mai 2023 20:00, Rennes.

Concert exceptionnel à l’invitation d’IDO spectacles & Beast Records à l’occasion des 20 ans du Label ! Jeudi 25 mai, 20h00 1

Concert exceptionnel à l’invitation d’IDO spectacles & Beast Records à l’occasion des 20 ans du Label !

TEX PERKINS AND THE FAT RUBBER BAND : L’Australie à la renommée internationale, notamment comme frontman de groupes phares comme les Beasts Of Bourbon, The Cruel Sea ainsi que de nombreux autres groupes de Blues Rock. Il en est d’autant plus difficile de dresser un portrait exhaustif de sa carrière, de l’expérimental Punktonica révolutionnaire des noiseniks de Sydney au milieu des années 80 tout en développant le son originel typiquement Australien. En 2023 Tex & The Fat Rubber Band sortira un nouvel album “Other World” et seront en tournée en Europe dont trois dates immanquables en France.

JOHNNY CASINO : Johnny Casino aka Johnny Spittles, chanteur, guitariste et auteur-compositeur Australien, a commencé sa carrière à Sydney en 1991 avec le mémorable combo rock Asteroid B-612 . Bien qu’à ses débuts il ait été fortement influencé par le rock survolté des MC5, des Stooges et de Radio Birdman, il a peu à peu abandonné le genre pour s’en tenir à un rock indé plus classique mais toujours classieux. En 2007, il développe encore un peu plus son activité en formant de nombreux groupes et enregistre de multiples albums d’une qualité exceptionnelle qui comptent parmi les meilleurs de sa carrière. Aujourd’hui il met principalement en avant son band Johnny Casino And The Secrets .

HARLAN T. BOBO : Harlan T.Bobo n’est pas un perdreau de l’année mais un personnage emblématique et néanmoins discret de la scène de Memphis. Dans le milieu des années 2000, il sort son premier album solo « Too Much Love » aux sonorités folk incandescentes à la croisée des chemins entre Bob Dylan et Nick Cave. Cet album majeur sera réédité chez Beast Records en 2014. Le label français s’associe ensuite avec Goner Records – label d’origine de Harlan T Bobo – pour sortir « History Of Violence » (2018) et dernièrement « Porch Songs » .

INFOS : Préventes : 14€ – Sur place : 16€ – 5€ (carte sortir) RÉSERVATIONS : ROCKIN’BONES – Weezevent

