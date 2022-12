Rozi Plain + Rachael Dadd + Laetitia Shériff Solo Salle de la Cité, 14 février 2023 20:00, Rennes.

Mardi 14 février 2023, 20h00 Sur place de 5 à 12€ https://www.despieschicaillent.com/concert/rozi-plain-laetitia-sheriff-rachael-dadd/, dpc.asso@hotmail.com

La musique de Rozi Plain, délicate et chaleureuse, est plus complexe qu’il n’y paraît, traçant sur la folk des ondes hypnotiques venues du jazz et d’ailleurs.

—(•·÷[ Des Pies Chicaillent ]÷·•)—

présente :

ROZI PLAIN (UK/ Pop Folk/ Memphis Industries)

Empruntant depuis plus de 10 ans des chemins de traverse, la musique de Rozi Plain, délicate et chaleureuse, est plus complexe qu’il n’y paraît, traçant sur la folk des ondes hypnotiques venues du jazz et d’ailleurs.

Rehaussées de cuivres et de synthés vintage, ses mélodies d’orfèvre flirtent avec le jazz ou une pop mélancolique. Avec un songwriting aussi simple que précis et une palette si riche, elle dévoile un petit bijou de méticulosité : Prize, son album à sortir en janvier.

A la table de Weyes Blood, Aldous Harding et This is The Kit (dont elle est la bassiste), la Londonienne s’est progressivement frayée un chemin depuis Winchester, sa ville natale, jusqu’à l’épicentre créatif de Londres, en passant par la scène DIY animée de Bristol.

Bandcamp : https://roziplain.bandcamp.com/music

Clip « Help » : https://urlz.fr/k2DN

Clip « Agreeing for two » : https://urlz.fr/k2DS

RACHAEL DADD (UK/ Folk Pop / Memphis Industries)

Rachael Dadd est décrite comme « l’une des femmes les plus talentueuses, sages, prolifiques et importantes de notre époque » par Kate Stable (This Is The Kit).

Le 14 octobre 2022, Rachael Dadd, auteur-compositeur libre et créative, a sorti un super nouvel album intitulé « Kaleidoscope ». Ce disque est son deuxième album sorti chez le label Memphis Industries et fait suite à ‘Flux’ – 2019, qui a été encensé par la critique.

Bandcamp : https://rachaeldadd.bandcamp.com/album/kaleidoscope

Clip « Moon Sails » : https://urlz.fr/k2Ee

Clip « Heads down » : https://urlz.fr/k2Eh

LAETITIA SHERIFF solo (Rennes/ Indie Rock Noise / Yotanka – Impersonal Freedom)

Au fil des ans et des projets, Laetitia Shériff s’est faite une place remarquable dans la scène rock française. Une place à part, entre poésie et électricité, entre générosité et rencontres. Laetitia Shériff propose de revisiter son répertoire en solo. Toujours peuplé de multiples références, comme Oh Sees, Sunn O))) ou Sebadoh, il plane aussi l’ombre de grands oiseaux motoriques comme Can ou Beak, sur la musique de Laetitia Shériff.

Bandcamp : https://laetitiasheriff.bandcamp.com/album/stillness

Clip « Sign of shirking » : https://urlz.fr/k2Ex

INFOS PRATIQUES :

Ouverture des portes : 20h

Salle de la Cité

10 rue Saint Louis à RENNES

Métro Ligne A et B – Arrêt Ste Anne

Privilégiez le vélo et les transports en commun

BILLETTERIE :

Tarif plein : 12€ en prévente (15€ sur place)

Tarif adhérent.es Des Pies Chicaillent : 10€

Tarif carte Sortir! : 5€

Billetterie par ici : https://www.helloasso.com/associations/des-pies-chicaillent/evenements/rozi-plain-laetitia-sheriff-rachael-dadd

Salle de la Cité 10 Rue Saint-Louis, 35000 Rennes 35000 Rennes Centre Ille-et-Vilaine

mardi 14 février 2023 – 20h00 à 23h45