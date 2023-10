Un dimanche en Mongolie Salle de la cité, Rennes, Ille-et-Vilaine Rennes, 17 décembre 2023 15:00, Rennes.

Un dimanche en Mongolie Salle de la cité, Rennes, Ille-et-Vilaine Rennes Dimanche 17 décembre, 15h00

Découvrez la Mongolie un dimanche après-midi avec les concerts de deux premières en France, Sara Teamusician (folk) et Mohanik (rock progressif), mapping, artisanat, buvette et fast-food mongols ! Dimanche 17 décembre, 15h00 1

https://www.helloasso.com/associations/routes-nomades/evenements/x

Découvrez la Mongolie un dimanche après-midi avec les concerts de deux premières en France, Sara Teamusician (folk) et Mohanik (rock progressif), mapping, artisanat, buvette et fast-food mongols !

Sara Teamusician, en duo avec Nasanjargal Ganbold

Nouvelle voix de la chanson folk mongole en Occident

Durée : 45 mn

Née en Mongolie, Sara Teamusician est une auteure-compositrice-interprète basée à Würzburg en Allemagne. Sa musique infuse des sons calmes et réfléchis pour les rêveurs dans le tohu-bohu quotidien. Après la sortie de son premier EP « Simplicity » en 2019, Sara Teamusician signe son premier album « Tagträumer » en 2022, où ses chansons fusionnent avec la musique traditionnelle mongole, créant à la fois un monde onirique dans des paysages interculturels. C’est à cette occasion qu’elle crée un duo avec le soliste diphoneur Nasanjargal Ganbold (Tengerton, Sedaa, Hosoo Transmongolia, Bœrte), dans une forme musicale inédite.

https://www.youtube.com/watch?v=GVHEESfIZj8

Mohanik

Rock progressif au son mongol

Durée : 60 mn

Fondée en 2004, Mohanik affirme une sonorité mongole dans l’univers rock. L’originalité du groupe réside dans sa recherche d’incarnation d’éléments vernaculaires par le rock sans avoir recours aux instruments traditionnels. Les deux chanteurs évoquent avec leurs guitares les rythmes cavaliers des luths shanz et dombra. Le quartet puise son inspiration dans la cosmologie mongole à travers les esprits, les homme-stèles, la transe chamanique, la danse bouddhique, tangibles dans l’album « Mohanik at Amarbayasgalant ». Un projet mûrement réfléchi, enregistré one shot dans le monastère éponyme, un lieu mystique chargé d’histoire au nord de la Mongolie. Puissant et sophistiqué, ce set marque un « voyage en quête de leurs sons et voix nomades intérieurs ». À son actif, le groupe a produit 2 albums, 1 documentaire et a tourné en Chine, Corée du Sud, Russie, Japon. Ils viennent pour la première fois en France.

Davaa – voix, guitare électrique, guimbarde / Tsojo – chant, guitare solo, harmonica / Enerelt – basse, clavier / Baagii – batterie

https://www.youtube.com/watch?v=QtlVYJFtLJU

Stands d’artisanat d’art mongol :

Coorigines : laine de yak, cachemire, cuir

Battulga Dashdor : peinture, cartes, objets en cuir

Macramé mongol : bijoux en macramé

Restauration rapide mongole : Association Bretagne-Mongolie

Buvette : Routes Nomades

Places debout et assises / Réservation recommandée

Accès métro Saint-Anne / Parking : Les Lices

Production: Routes Nomades

Licences d’entrepreneur de spectacles vivants : PLATESV-R-2022-000466 (2) et PLATESV-D-2022-000215 (3).

Dans le cadre de l’exposition « Gengis Khan. Comment les Mongols ont changé le monde » au Château des ducs de Bretagne, Nantes

Coproduction: Château des ducs de Bretagne – Musée d’histoire de Nantes

Salle de la cité, Rennes, Ille-et-Vilaine 10 rue Saint-Louis, 35000 Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine