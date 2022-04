“Pochade Millénariste” de Eugène Durif par la Cie Les Coriaces Salle de la Cité Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

“Pochade Millénariste” de Eugène Durif par la Cie Les Coriaces Salle de la Cité, 29 mai 2022 15:00, Rennes. Dimanche 29 mai, 15h00 Sur place 4€ fettaar.35@gmail.com Alors que vont avoir lieu les cérémonies et fêtes pour le changement de millénaire, les exclus donnant une image négative de la ville sont pourchassés par des «brigades humanitaires». «Pochade millénariste» de Eugène Durif par Les Coriaces. Alors que vont avoir lieu les cérémonies et fêtes pour le changement de millénaire, les exclus donnant une image négative de la ville sont pourchassés par des «brigades humanitaires». Organisé par la FETTAAR “Théâtre ici et la” La ville de Rennes et la Cie les Coriaces Salle de la Cité 10 Rue Saint-Louis, 35000 Rennes 35000 Rennes Centre Ille-et-Vilaine dimanche 29 mai – 15h00 à 15h30

Détails Heure : 15:00 - 15:30 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Salle de la Cité Adresse 10 Rue Saint-Louis, 35000 Rennes Ville Rennes Age minimum 13 Age maximum 99 lieuville Salle de la Cité Rennes Departement Ille-et-Vilaine

Salle de la Cité Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

“Pochade Millénariste” de Eugène Durif par la Cie Les Coriaces Salle de la Cité 2022-05-29 was last modified: by “Pochade Millénariste” de Eugène Durif par la Cie Les Coriaces Salle de la Cité Salle de la Cité 29 mai 2022 15:00 Rennes salle de la cité rennes

Rennes Ille-et-Vilaine