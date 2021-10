Rennes Salle de la Cité Ille-et-Vilaine, Rennes Papa(s) tu feras Maman ! Salle de la Cité Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Papa(s) tu feras Maman ! Salle de la Cité, 27 novembre 2021 21:15, Rennes. Samedi 27 novembre, 21h15 Sur place Plein : 18 euros / Réduit : 15 euros http://www.lacompagnietrestresdrole.com, 0602724682 Ils sont gays et veulent un enfant. Elle est homophobe et assistante sociale. Une seule solution : devenir hétéro ! Ils sont gays et veulent un enfant. Elle est homophobe et assistante sociale. Une seule solution : devenir hétéro ! Ah l’amour ! Qu’y a-t-il de plus beau ? Les enfants ! Et peut-être l’argent, mais ce n’est pas le sujet de la pièce…

Sébastien et Clément sont en couple et n’attendent qu’une chose : leur bébé Théo… Ou Jean. Seul problème, l’assistante sociale habituelle est remplacée par une perverse homophobe. Ils n’ont qu’une seule solution : faire croire qu’une femme vit ici ! Salle de la Cité 10 Rue Saint Louis 35000 Rennes Ille et vilaine samedi 27 novembre – 21h15 à 22h30

