Rennes Salle de la Cité Ille-et-Vilaine, Rennes NO&RD JOHN GREAVES et CODDIWOMPLE release party & guests Salle de la Cité Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

NO&RD JOHN GREAVES et CODDIWOMPLE release party & guests Salle de la Cité, 19 novembre 2021 18:00, Rennes. Vendredi 19 novembre, 18h00 Sur place Prix libre mais raisonnable à partir de 5€ ou L’album “one” offert dès 15€ idospectacles@gmail.com, 09.51.63.34.29, http://www.idospectacles.com NO&RD et CODDIWOMPLE release party & guests (MONA SOYOC et ARM) NO&RD et CODDIWOMPLE release party & guests (MONA SOYOC et ARM)

Carte blanche à Olivier Mellano .

– Nicolas LAFOUREST

– John GREAVES

– Olivier MELLANO

– Regis BOULARD

– G.W SOK Prix libre mais raisonnable

L’album “one” offert dès 15€ NO&RD :

ce sont les 4 lettres formées par les 2 dernières des noms des 2 acolytes, Olivier Mellano & Régïs Boulard.

Ils feront la release party de leur album “one” sur la scène de la salle de La Cité.

CODDIWOMPLE est un trio formé par les deux guitaristes Olivier Mellano et Nicolas Lafourest autour du chanteur G.W. Sok chanteur historique de The Ex . Salle de la Cité 10, rue saint Louis 35000 Rennes 35000 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine vendredi 19 novembre – 18h00 à 22h00

Détails Heure : 18:00 - 22:00 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Salle de la Cité Adresse 10, rue saint Louis 35000 Rennes Ville Rennes Age minimum 18 Age maximum 99 lieuville Salle de la Cité Rennes