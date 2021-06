Ille-et-Vilaine, Rennes Le Festival du film de l’Ouest édition #10.99 Salle de la Cité Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Le Festival du film de l’Ouest édition #10.99 Salle de la Cité, 9 juillet 2021 17:00-9 juillet 2021 23:55, . Vendredi 9 juillet, 17h00 Prix libre. Réservation conseillée contact@courtsenbetton.com Le FFO revient sous la forme d’une microédition. Dans un esprit ciné-cabaret, échafaudé de mini-séances hétéroclites ponctuées d’interludes, c’est un retour à la nécessaire convivialité qui se mijote! Le FFO revient sous la forme d’une microédition. Dans un esprit ciné-cabaret bon marché, échafaudé de mini-séances hétéroclites ponctuées d’interludes faits maison, c’est un retour à la nécessaire convivialité qui se mijote ! Nous vous préparons une palette de courts métrages singuliers – issus de nos précédents crus comme de nouveautés en impatience d’écran. Il y aura de quoi flatter la curiosité de chacun·e à travers la découverte d’une très large diversité de productions cinématographiques régionales. De moyens, de formes, de tons et de couleurs différents. Au programme 17h30 : ouverture des portes 19h00 : Séance n°1 Films – Échange avec les équipes – Interlude artistique 20h30 : Séance n°2 Films – Échange avec les équipes – Interlude artistique 22h00 : Séance n°3 (séance interdite aux moins de 16 ans) Films – Échange avec les équipes – Interlude artistique 23h15 : concert By Golden Q 00h15 : fermeture des portes‎ Salle de la Cité 10, rue saint Louis 35000 Rennes 35000 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine vendredi 9 juillet – 17h00 à 23h55

