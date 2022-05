“La Panne” de F. Dürrenmatt Salle de la Cité Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Venez assister à la représentation de la pièce de Friedrich Dürrenmatt "Die Panne" (la panne). Cette pièce sera jouée en allemand, mais avec des sur-titres français.

Die Panne (la panne) est une farce savante, jubilatoire, pleine de saveurs.

Dürrenmatt y aborde les thèmes de la justice, de la vie moderne et de la

décadence. Elle a la particularité d’être jouée par des élèves du Lycée Jean Macé en allemand.

Et c’est le coeur du projet : faire jouer cette pièce par des

Et c'est le coeur du projet : faire jouer cette pièce par des acteurs qui ne sont pas allemands

Salle de la Cité
10 Rue Saint-Louis, 35000 Rennes
samedi 14 mai – 20h00 à 22h00

