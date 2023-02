Fiers et Tremblants – Concert de Marc Nammour & Loïc Lantoine + Alee (première partie) Salle de la Cité Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Fiers et Tremblants – Concert de Marc Nammour & Loïc Lantoine + Alee (première partie) Salle de la Cité, 18 mars 2023 20:00, Rennes. Samedi 18 mars, 20h00 Sur place 15€ en pré-vente, 20€ sur place, 7,5€ carte sortir https://www.vostickets.fr/Billet?ID=Le_Grand_Cordel&SPC=21818, billetterie@grand-cordel.com, 02 99 87 49 49

Marc Nammour & Loïc Lantoine : 1h15 Voilà deux magnifiques diseurs/chanteurs qui associent leurs mots et scansions pour un projet scénique au croisement d’une certaine idée de la chanson et d’un hip-hop ré-inventé. Marc Nammour

Il fonde le groupe culte La Canaille à Montreuil en 2005. Franco-Libanais exilé dans le Jura ouvrier, grand amateur des textes d’Aimé Césaire et de Léo Ferré, esthète avide de rencontres tous azimuts, il ne se laisse enfermer dans aucune étiquette et poursuit une voie singulière dans le hip hop français. Loïc Lantoine

Poète, diseur, conteur, slameur, chanteur, rockeur, improvisateur, dans le style de Ferré, de Brel ou de Tom Waits, de la « chanson pas chantée », il est le fondateur du groupe Mon Côté Punk et tourne actuellement avec les 18 musiciens du Very Big Experimental Toubifri Orchestra. Fiers et Tremblants a été coproduit avec Hydrophone (Lorient) et les Scènes du Jura. Plus d’infos sur le spectacle et teasers :

