Cabaret des Vilain·es #1 Salle de la Cité, 26 février 2022 19:30, Rennes.

Samedi 26 février, 19h30

APSAB et Burlesque&Vilain·es présentent : LE CABARET DES VILAIN·ES #1 !!

LE CABARET DES VILAIN·ES #1 !!

‼️‼️‼️ POINT INFO COVID ‼️‼️‼️

? En cas d’annulation du spectacle pour raisons covidesques, vos billets seront reportés ou remboursés ? !

Glamour, plumes, paillettes et humour, Rennes accueille enfin son tout premier Cabaret des Vilain·es !

Venez assister au spectacle et découvrir notre sélection d’artistes déjanté·es, sexys et coloré·es lors de notre grande soirée du 26 février 2022. Enfilez vos chapeaux, boas et robes à paillettes, et rejoignez-nous pour environ deux heures de show endiablé !

Spectacle ouvert à toustes, et enfants bienvenus (à vous gérer leur rapport à la nudité), une entracte sera prévue ainsi qu’un stand de merchandising, pensez à prévoir du liquide si vous souhaitez repartir avec un souvenir ?

Stay tuned pour la suite ⬇️⬇️⬇️

? Notre maîtresse de cérémonie :

✨ Miss Glitter Painkiller

? Les artistes que vous aurez la chance de voir sur scène :

– ⚔️ Miss Glitter Painkiller

– ? Lady Upside Down

– ☂️ Marine Poppin’s

– ? Les Bikini Chicks

– ? La Quiche Lorette

– ? Caramalice

– ? Lux In Tenebris

– ? Ness Choucrême

– ? Fata Morgana

– ?‍♀️ Caramalice & Fata Morgana

– ? Les Vilain·es

? Et nos Stage Kitten de compétition :

– ? Artye Chaude

– ? Léa

– ? Louise

// Infos pratiques //

✨ Date : 26/02/2022

✨ Lieu : La salle de la Cité, 10 rue St Louis, 35000 Rennes

✨ Horaire : Ouverture des portes à 19h, show de 20h à 22h puis after-party

✨ Tarifs :

? Plein – 20€

? Réduit – 17€ (étudiants et chômeurs, pensez à présenter un justificatif)

✨ Acheter son billet :

En ligne sur HelloAsso via ce lien

https://www.helloasso.com/associations/burlesque-et-vilaines/evenements/le-cabaret-des-vilain-es-1

✨ Contact : burlesqueetvilaines@gmail.com

✨ Consignes sanitaires : Un pass sanitaire vous sera demandé pour participer à cet atelier (test PCR ou antigénique de moins de 72h, justification de vaccination complète ou certificat de rétablissement selon les normes en vigueur)

Salle de la Cité 10, rue saint Louis 35000 Rennes 35000 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine

samedi 26 février – 19h30 à 22h30