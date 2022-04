A date with beast Salle de la Cité Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

A date with beast Salle de la Cité, 22 avril 2022 20:00, Rennes. Vendredi 22 avril, 20h00 Sur place Tarifs : sur place 13€ (tarif sortir 5€) – préventes 10€ https://www.idospectacles.com/nos-evenements-2/, https://my.weezevent.com/a-date-with-beast-der-lighthouse-bed-bunker?fbclid=IwAR1WVYemVtug0u8XWeGcObDU4Z0basD6bys–MDXP-HqjFPNyc7lj_qhfJg Rendez-vous devenu régulier à Rennes, IDO et Beast Records vous propose une nouvelle “A DATE WITH BEAST”, une fois encore à La Cité, la salle mythique des rockeurs rennais. Rendez-vous devenu régulier à Rennes, IDO et Beast Records vous propose une nouvelle “A DATE WITH BEAST”, une fois encore à La Cité, la salle mythique des rockeurs rennais. Choix du label, la programmation promet de belles surprises !Petite restauration sur place. BED BUNKER

“Fuzz” punk

https://www.facebook.com/bedbunker LIGHTHOUSE

Pop lumineuse

https://www.facebook.com/lighthouse D.E.R

Post “weirdo” punk

https://www.facebook.com/der

CLIP – Tired Voici le lien de l’événement avec toutes les informations le concernant.

Préventes : Rockin’Bones – Salle de la Cité 10 Rue Saint-Louis, 35000 Rennes 35000 Rennes Centre Ille-et-Vilaine vendredi 22 avril – 20h00 à 23h00

Détails Heure : 20:00 - 23:00 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Salle de la Cité Adresse 10 Rue Saint-Louis, 35000 Rennes Ville Rennes Age minimum 18 Age maximum 99 lieuville Salle de la Cité Rennes Departement Ille-et-Vilaine

