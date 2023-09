Fiers et tremblants – Marc Nammour et Loïc Lantoine Salle de la Cité Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes Fiers et tremblants – Marc Nammour et Loïc Lantoine Salle de la Cité Rennes, 3 novembre 2023 20:00, Rennes. Fiers et tremblants – Marc Nammour et Loïc Lantoine Salle de la Cité Rennes Vendredi 3 novembre, 20h00 Concert au croisement de la chanson et d’un hip-hop ré-inventé, avec les deux diseurs/chanteurs Marc Nammour et Loïc Lantoine Vendredi 3 novembre, 20h00 1

Voilà deux magnifiques diseurs/chanteurs, aux parcours artistiques des plus éloquents, qui associent leurs mots et scansions. Fiers et Tremblants est un projet qui croisent leurs textes autour de nouvelles compositions de Marc Nammour et son groupe La Canaille. Une proposition scénique au coeur de notre époque, liée à une certaine idée de la chanson et d'un hip- hop ré-inventés. Salle de la Cité 10 Rue Saint-Louis, 35000 Rennes

