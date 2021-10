Rennes Salle de Bourg l'évêques Ille-et-Vilaine, Rennes Cabaret Molière par Lou’trans, Topel et Le Coq et l’Âne. Théâtre ici et là! Salle de Bourg l’évêques Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Cabaret Molière par Lou’trans, Topel et Le Coq et l’Âne. Théâtre ici et là! Salle de Bourg l’évêques, 27 février 2022 15:00, Rennes. Dimanche 27 février 2022, 15h00 Sur place Tarif 4 et 2 € fettaar.35@gmail.com, 0612492379 Voyage dans le vie de molière et son oeuvre de référence. Textes, chansons de la scène à la salle. Cabaret Molière par la Cie Loup’Trans, Le Coq et l’Âne Et Topel Théâtre. Spectacle un peu particulier, itinérant, qui voyage de la vie de Molière à son œuvre de référence, de jadis à aujourd’hui en textes et en chansons, mais également de la salle à la scène où les comédiens eux-mêmes passent souvent d’un rôle à l’autre! Salle de Bourg l’évêques 16 rue Papu 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine dimanche 27 février 2022 – 15h00 à 16h30

