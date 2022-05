Spirit Fest (All – Jap) + Tenniscoats (Jap) Salle de Bourg l’évêques 16 Rue PAPU Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

en partenariat avec l’Association Bourg l’Eveque et Les Tombées de la nuit dans le cadre de Dimanche à Rennes : SPIRIT FEST [Allemagne-Japon] Supergroupe impromptu construit autour du duo japonais Tenniscoats (Saya & Takashi Ueno), des membres de The Notwist (Markus Acher, Cico Beck) et Jam Money (Mat Fowler), Spirit Fest témoigne de la capacité de ces musiciens à canaliser leur écriture au travers de leur spontanéité, avec une dimension inclusive évidente.

Le projet est né à Munich à l’hiver 2016 en marge du festival Alien Disko. En 2018, un premier album est enregistré en 14 jours, presque toujours en live, jouant et chantant ensemble dans une pièce avec piano, guitares, percussions et quelques claviers.

Le dernier album en date, Mirage Mirage prolonge cette belle traversée des saisons, mêlant pop avant-gardiste, folk expérimentale et dream-pop.

Duo japonais culte, ayant notamment collaboré avec The Pastels, Jad Fair ou encore Maher Shalal Hash Baz, leur pop expérimentale reste un des secrets les mieux gardés du pays du soleil levant. Leur nouvel album “light of hope” vient tout juste de sortir en digital. Frissons garantis.

