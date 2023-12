PRISM Salle Anita Conti Rennes, 31 mars 2024, Rennes.

Événement des Champs Libres 18 octobre 2023 – 31 mars 2024 1

Du 2023-10-18 16:00 au 2024-03-31 19:00.

Après « Les mécaniques poétiques », présentée aux Champs Libres en 2013., Yann Nguema présente sa nouvelle exposition, PRISM. Devenu une référence dans la scène internationale de projections architecturales, il déplace ici son champ de recherche vers des systèmes de diffusion et création d’images plus intimistes et atypiques. Ces dix installations, pour la plupart inédites, mêlent technologie et poésie au service d’expériences sensibles, entre interaction et contemplation.

Salle Anita Conti Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine