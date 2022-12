Show d’improvisation théâtrale au profit de France Parrainages Salle Albert Smague Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Show d’improvisation théâtrale au profit de France Parrainages Salle Albert Smague, 21 janvier 2023 20:00, Rennes. Samedi 21 janvier 2023, 20h00 Sur place Sans réservation.

Participation libre.

Tous les bénéfices seront reversés à l’association France Parrainages http://www.facebook.com/lesbizh, lesbizh@gmail.com

Show d’improvisation théâtrale au profit de France Parrainages Le samedi 21 Janvier, les Bizh vous donnent rendez-vous pour une généreuse soirée et un grand show de théâtre d’improvisation, au profit de l’association France Parrainages. Salle Albert Smague 16 Rue Papu, 35000 Rennes 35000 Rennes Quartiers Ouest Ille-et-Vilaine samedi 21 janvier 2023 – 20h00 à 23h00

Détails Heure : 20:00 - 23:00 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Salle Albert Smague Adresse 16 Rue Papu, 35000 Rennes Ville Rennes lieuville Salle Albert Smague Rennes Departement Ille-et-Vilaine

Salle Albert Smague Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

Show d’improvisation théâtrale au profit de France Parrainages Salle Albert Smague 2023-01-21 was last modified: by Show d’improvisation théâtrale au profit de France Parrainages Salle Albert Smague Salle Albert Smague 21 janvier 2023 20:00 Salle Albert Smague Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine