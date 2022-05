Match d’Improvisation Les B.Bizh vs Les VIP Salle Albert Smague Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Match d’Improvisation Les B.Bizh vs Les VIP Salle Albert Smague, 14 mars 2020 20:30, Rennes. Samedi 14 mars 2020, 20h30 Sur place Entrée libre et gratuite http://www.facebook.com/lesbizh, lesbizh@gmail.com Match d’Improvisation Les B.Bizh vs Les VIP Les VIP et les B.Bizh (les cousins juniors de la troupe d’improvisation rennaise Les Bizh) vous convient à un match de théâtre d’improvisation plein de joie, de loufoqueries et de bonne humeur le samedi 14 Mars dans la salle Albert Smague (ancienne école Papu, à deux pas des Horizons) Salle Albert Smague 16 Rue Papu, 35000 Rennes 35000 Rennes Quartiers Ouest Ille-et-Vilaine samedi 14 mars 2020 – 20h30 à 22h30 Erwan Keromen

Détails Heure : 20:30 - 22:30 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Salle Albert Smague Adresse 16 Rue Papu, 35000 Rennes Ville Rennes lieuville Salle Albert Smague Rennes Departement Ille-et-Vilaine

Salle Albert Smague Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

Match d’Improvisation Les B.Bizh vs Les VIP Salle Albert Smague 2020-03-14 was last modified: by Match d’Improvisation Les B.Bizh vs Les VIP Salle Albert Smague Salle Albert Smague 14 mars 2020 20:30 Rennes Salle Albert Smague Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine