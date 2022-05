Cabaret d’improvisation théâtrale Salle Albert Smague Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Cabaret d’improvisation théâtrale Salle Albert Smague, 15 décembre 2019 15:00, Rennes. Dimanche 15 décembre 2019, 15h00 Sur place Gratuit pour les moins de 8 ans. 2 € pour les moins de 18 ans et les titulaires de la carte Sortir ! 4 € tout public (sauf mention contraire). Pas de réservation, dans la limite des places disponibles. Cabaret d’improvisation théâtrale CABARET MIXTE D’IMPROVISATION “Les V.I.P avec Les SIRennes” Ces deux troupes se rencontreront pour 90 minutes d’improvisation totale sur des thèmes divers et variés, enchanteurs ou contemporains, où l’humour et le drame coexisteront en ce dimanche après-midi. Venez passer un bon moment en leur compagnie. Salle Albert Smague 16, rue Papu 35000 Rennes Quartiers Ouest Ille-et-Vilaine dimanche 15 décembre 2019 – 15h00 à 17h00

