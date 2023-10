Match de théâtre d’impro Les Bizh vs Les B.Bizh Salle Albert Smague Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Match de théâtre d'impro Les Bizh vs Les B.Bizh
Salle Albert Smague Rennes
Vendredi 24 novembre, 20h30

http://www.facebook.com/lesbizh

Amis bretons, brétiliens et rennais, «Les Bizh» et leurs petits cousins «Les B.Bizh» vous convient à un match de théâtre d'improvisation plein de joie, de loufoqueries et de bonne humeur.

Salle Albert Smague
16 Rue Papu, 35000 Rennes

