Parcours de découverte des designers rennais·es Rue Hoche et rue des Fossés Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Parcours de découverte des designers rennais·es Rue Hoche et rue des Fossés, 1 septembre 2020 10:00, Rennes. 1 – 15 septembre 2020 Sur place Entrée libre en respectant les conditions sanitaires en vigueur dans chaque commerce. juliette.guillevin@eesab.fr Découvrez les designers rennais·es, diplômé·e·s de l’EESAB, école publique de design en Bretagne, chez 14 commerçant·e·s de la rue Hoche et de la rue des Fossés, du 1 au 15 septembre 2020. Découvrez les designers rennais·es, diplômé·e·s de l’EESAB, école publique de design en Bretagne, chez vos commerçant·e·s de la rue Hoche et de la rue des Fossés, à l’occasion de la France Design Week. Du 1er au 15 septembre 2020 a lieu la première édition de la France Design Week, événement national qui promeut et fédère le design français sur tout le territoire, auprès du grand public. À cette occasion l’EclozR et l’EESAB s’associent et créent un parcours du design à Rennes.

Un événement qui s’adresse directement aux Rennais·es, puisque celui‑ci se tient chez les commerçant·e·s des rues Hoche et des Fossés (voir le plan ici). L’EESAB, en tant qu’école publique de design de Bretagne, a souhaité exposer des designers diplômé·e·s du site de Rennes. En ce sens, découvrez les pièces de 14 designers, diplômé·e·s de l’EESAB, ainsi que 8 étudiant·e·s en Design, chez 14 commerçant·e·s des rues Hoche et des Fossés.

Un parcours qui lie deux acteurs importants du design en Bretagne : l’EESAB et l’EclozR, représentant breton de la France Design Week et espace rennais dédié à l’innovation. Nous souhaitons que cet événement crée du lien entre les Rennais·es et la nouvelle génération de créateur·trice·s breton·ne·s et tenons à remercier chaleureusement les 14 commerces qui accueillent ce parcours. Rue Hoche et rue des Fossés rue Hoche Rennes 35706 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine mardi 1er septembre 2020 – 10h00 à 20h00

mercredi 2 septembre 2020 – 10h00 à 20h00

jeudi 3 septembre 2020 – 10h00 à 19h00

vendredi 4 septembre 2020 – 10h00 à 19h00

samedi 5 septembre 2020 – 10h00 à 19h00

mardi 8 septembre 2020 – 10h00 à 20h00

mardi 15 septembre 2020 – 10h00 à 20h00

Détails Heure : 10:00 - 20:00 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Rue Hoche et rue des Fossés Adresse rue Hoche Rennes Ville Rennes lieuville Rue Hoche et rue des Fossés Rennes Departement Ille-et-Vilaine

Rue Hoche et rue des Fossés Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

Parcours de découverte des designers rennais·es Rue Hoche et rue des Fossés 2020-09-01 was last modified: by Parcours de découverte des designers rennais·es Rue Hoche et rue des Fossés Rue Hoche et rue des Fossés 1 septembre 2020 10:00 Rennes Rue Hoche et rue des Fossés Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine