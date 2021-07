RENNES. Rolling Palace, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, .

Ateliers et jeuxSpectaclesSport et loisirs Du mercredi 7 juillet au samedi 10 juillet / Place Sarah Bernhardt Rolling Palace Yeah, Yeah ! Voila que déboule l’événement Rolling Palace sur la place Sarah Bernhardt du 7 juillet au 10 juillet 2021 de 15h à 18h. Au programme de ces 4 jours vous pourrez venir expérimenter des sports de glisse urbains, découvrir un flipper géant, vous essayez au bricolage d’O.R.N.I (des Objets Roulants Non Identifiés), ainsi que d’autres multiples activités. L’événement se clôturera avec un défilé de mode et une soirée festive le samedi 10 juillet à partir de 17h30. On vous y attend ! Quartier : Bréquigny /

Infos pratiques Organisé par : Par Tout Artiste et MJC Suède Horaires15h00 à 18h00 TarifsGratuit partoutartiste.fr/2021/06/08/rollingpalace-ete/

