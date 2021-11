Oh Happy Breizh Roazhon Park, Rennes, 26 novembre 2021 08:30, Rennes.

Vendredi 26 novembre, 08h30 Sur place Sur inscription https://ohhappybreizh.fr/

Le premier colloque en France à promouvoir la démarche humaine et ambitieuse de bienveillance au travail revient le 26 novembre à Rennes

Une fin d’année sous le signe de la bienveillance avec OhHappyBreizh

La 2ème édition tant attendue du colloque national sur la Bienveillance, OhHappyBreizh, aura lieu le vendredi 26 novembre au Roazhon Park à Rennes. Lancé en novembre 2019 par l’Association Nationale pour une société Solidaire Active et Bienveillante (ANSAB), OhHappyBreizh est le premier colloque en France à promouvoir la démarche humaine et ambitieuse de bienveillance au travail. Avec comme thème « Oser l’audace et la Bienveillance pour gagner en performance », le colloque sera introduit par Loïg Chesnais-Girard, Président de la région Bretagne, et proposera un programme riche de la vision de 3 invités d’exception et de 25 intervenants professionnels réunis sur une même journée !

OhHappyBreizh, imaginé par l’ANSAB et son fondateur Jean-Ange Lallican, réunit aujourd’hui une cinquantaine de personnes de tous horizons et vise à promouvoir la bienveillance, l’attention aux autres et la solidarité dans l’entreprise et dans la vie personnelle. OhHappyBreizh propose une approche pragmatique de la question, fait témoigner des personnes expertes dans ces domaines et fait le point sur les recherches menées sur ce thème. Le colloque s’adresse aux chefs d’entreprise, aux managers, et à tous ceux qui s’intéressent à l’amélioration du bien-être et aux meilleures relations au travail et dans la vie personnelle.

Le Roazhon park : une agora propice aux rencontres et aux partages

Pour sa 2ème édition, OhHappyBreizh proposera, sur une journée, 3 plénières, 24 conférences et ateliers d’intervenants professionnels devant plus de 500 personnes au Roazhon Park à Rennes. En effet, le 26 novembre avec 6 scènes, 3 têtes d’affiche inspirantes et 25 intervenants en conférences et ateliers, OhHappyBreizh souhaite fédérer toutes les personnes motivées et leur permettre d’apprendre, d’échanger et de constituer des collectifs bienveillants et prospères. Un programme riche de sens qui sera complété par des moments de pause avec des animations ludiques et pratiques pour parfaire le réseau professionnel des participants.

3 conférences inspirantes exceptionnelles

La Stratégie de la bienveillance ou l’art d’être leader de la coopération par Juliette Tournand

Pionnière dans la modélisation d’une conduite bienveillante performante au travail, Juliette Tournand publiait dès 2007, avec La Stratégie de la bienveillance, l’ouvrage fondateur sur la bienveillance en entreprise et l’art de susciter la coopération. Elle est auteure, conférencière, coach de dirigeants et managers de l’entreprise et du sport de haut niveau.

Plus que jamais, la bienveillance en entreprise est devenue fondamentale. Mais quelles conséquences au quotidien par Gaël Chatelain-Berry

Gaël Chatelain-Berry est un conférencier forgé de ses expériences managériales à TF1, Canal+, INA, NRJ, iConcerts. Auteur du livre « Mon boss est nul, mais je le soigne », chroniqueur pour Psychologies

Magazine et la chaîne d’info LCI, il est un des vulgarisateurs de référence du management bienveillant dans le monde professionnel actuel.

Master Class : l’audace et la bienveillance, duo gagnant pour entreprendre, mythe ou réalité ? avec Elena Maneru

Ancienne DRH, Elena est la Fondatrice de M180 et Présidente du réseau des bretonnes qui entreprennent Femmes de Bretagne. Elena a créé en 2020 l’organisme de formation M180, une entreprise à mission dédiée aux métiers à forte utilité sociale.

« Promouvoir la bienveillance dans nos vies et nos entreprises, s’engager dans une démarche plus humaine, se donner le temps et l’opportunité de découvrir de nouvelles façons de vivre et de travailler ensemble, faire naitre certaines prises de conscience pour engager des projets ambitieux et plus humains… tels sont les objectifs que les bénévoles de l’ANSAB se sont fixés pour cette 2ème édition du colloque OhHappyBreizh. L’occasion de donner les clés pour identifier les bonnes pratiques, inciter à passer à l’action. Nous mettons tout en œuvre pour favoriser la prise de recul, les rencontres fructueuses lors des ateliers, des conférences et des agoras. Mais aussi et surtout beaucoup de plaisir et de partages pendant cette journée »

Yvon Plevin, président de l’ANSAB

« La bienveillance est un pilier de la relation et de l’humanité. Ce colloque est dédié à cette notion essentielle parce que nous pensons que nos organisations peuvent bien mieux réussir dans un environnement concurrentiel en considérant mieux le bien-être des individus qui les composent. Nos anciens modèles de gestion basés sur le pouvoir et l’autorité d’une seule personne sont révolus et le collectif doit pouvoir s’exprimer bien plus pour construire ensemble des solutions plus efficaces. Nous avons tous besoin, au quotidien, de relations plus sereines qui nous portent vers un mieux vivre ensemble. »

Jean-Ange Lallican, fondateur de OhHappyBreizh

OhHappyBreizh

Vendredi 26 novembre de 8h à 19h30 au Roazhon Park

Informations, programme et inscription : https://ohhappybreizh.fr/

Roazhon Park, Rennes 111 rue de Lorient, 35000 Rennes 35011 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine

vendredi 26 novembre – 08h30 à 09h00