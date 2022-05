20e Rencontres du Grand Ouest Roazhon Park Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

20e Rencontres du Grand Ouest Roazhon Park, 16 octobre 2018 09:30, Rennes. Mardi 16 octobre 2018, 09h30 Sur place http://www.rennes-atalante.fr/actualites-technopole/rgo.html Inscrivez-vous et venez participer aux 20e Rencontres du Grand Ouest, organisées par les 7 Technopoles Bretagne et BPI France ! Les 7 Technopoles Bretagne et BPI France organisent la entre entreprises innovantes et investisseurs, avec le soutien de la Région Bretagne, du Crédit Mutuel de Bretagne et de Stratéys. Ces rencontres ont pour objectif d’aider les créateurs et les dirigeants d’entreprises innovantes à trouver des financements permettant l’augmentation de leurs fonds propres. Elles donnent aux investisseurs la possibilité d’identifier de nouvelles entreprises à la recherche de financement et de découvrir de nouveaux projets susceptibles de les intéresser. En 2017, l’événement a réuni 135 participants. >> Inscriptions avant le 6 octobre ! Plus d’informations & inscriptions ICI Roazhon Park 111 Rue de Lorient, 35000 Rennes 35000 Rennes Ille-et-Vilaine mardi 16 octobre 2018 – 09h30 à 16h30

