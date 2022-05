La romancière Irène Frain présentera son dernier livre en avant-première à Rennes le jeudi 20 août Restaurant Le Paris-Brest, Rennes. Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

La romancière Irène Frain présentera son dernier livre en avant-première à Rennes le jeudi 20 août Restaurant Le Paris-Brest, Rennes., 20 août 2020 20:00, Rennes. Jeudi 20 août 2020, 20h00 Sur place nfos pratiques : ⁣ ➡️ Le 20 août à 20h⁣ ➡️ Évènement sur réservation : contact@le-parisbrest.com ⁣ ➡️ Cocktail + repas + boissons : 50€⁣ ⁣ 02.99.53.59.89, contact@le-parisbrest.com La romancière Irène Frain présentera son dernier livre en avant-première à Rennes Jeudi 20 août 2020, la lorientaise Irène Frain, romancière, journaliste, membre fondatrice du Women’s Forum for the Economy and Society, auteur d’une quarantaine d’ouvrages dont le célèbre “le Nabab” sera présente à Rennes pour présenter en avant-première son nouveau livre “Un crime sans importance” paru aux éditions du Seuil. Femme de lettres, on note dans l’oeuvre d’Irène Frain deux courants profonds : une passion pour les enjeux inhérents à la condition féminine et une prédilection affirmée pour l’Orient. Une séance de dédicace aura lieu de 17H30 à 19H en partenariat avec la librairie Le Failler sur la terrasse du restaurant le Paris-Brest au 1er étage de la gare de Rennes (Entrée libre). Cette séance sera suivie d’un dîner-conférence avec l’auteure, animé par Yvon Lechevestrier, au restaurant Le Paris-Brest. Places limitées sur réservation : contact@le-parisbrest.com ou au 02.99.53.59.89 Restaurant Le Paris-Brest, Rennes. gare de rennes 35000 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine jeudi 20 août 2020 – 20h00 à 22h30

