«Jack London : 3 nouvelles» (adaptation de Thierry Beucher) / Compagnie Min’de rien

Entre un boxeur vieillissant, un jeune ouvrier désabusé ou des bourgeois affolés, Jack London visite les vies et sonde les âmes. Il dépeint à cru les existences et leurs souffrances autour de 3 nouvelles «Le Renégat», «Le rêve de Debs» et «Pour une tranche de beefsteak».

Soutenu par le ministère de la culture, accueilli par la ville de Rennes

A coté de la Guiguette du parc.

Prix libre

Restaurant – Guinguette, Rue du Patis Tatelin, Rennes Rue du patis Tatelin Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine