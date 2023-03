Visite Insolite et Décalée dans Rennes le samedi 1er avril 2023 Rennes Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Une visite insolite dans le centre de Rennes en suivant un itinéraire balisé par plusieurs caméras de surveillance?

C’est la proposition que vous font deux Rennais, Patrick Boudier et Philippe Bohuon en vous invitant à les rejoindre le samedi 1er avril à 15h place du Parlement. Une autre façon de découvrir la ville. Le premier est photographe, auteur d’un guide touristique décalé « Rennes non autorisé » paru récemment chez Ar collection éditions (20€ en librairie). Le second est guide-conférencier pour Destination Rennes, l’office du tourisme.

