Vente aux Enchères – Design & Art Contemporain – Dimanche 20 octobre 2019 RENNES, 20 octobre 2019 14:00, Rennes. Dimanche 20 octobre 2019, 14h00, 15h30 Sur place Entrée Libre https://www.rennesencheres.com/ Vente aux Enchères – Hôtel des Ventes Rennes Enchères – 32 Place des Lices Vente aux Enchères Design & Art Contemporain Dimanche 20 ocotbre à 14h30 EXPOSITION OUVERTE AU PUBLIC Vendredi 15h/18h Samedi 10h/13h & 15h/18h Dimanche 9h/11h RENNES rennes Rennes Ille-et-Vilaine dimanche 20 octobre 2019 – 14h00 à 15h30

dimanche 20 octobre 2019 – 15h30 à 19h00

Heure : 14:00 - 19:00
Lieu RENNES
Adresse rennes
Ville Rennes

