Salon d'art et d'artisanat d' AMNESTY INTERNATIONAL – 29ème édition Samedi 4 décembre de 19 à 22 heures, Dimanche 5 décembre de 10 à 19 heures,

Halle Martenot – Place des Lices – Rennes

Plus de 80 exposants proposent peintures, sculptures, poteries, vêtements, bijoux, objets décoratifs… pour des cadeaux de Noël originaux.

• Table de presse, pétitions à signer dans le cadre de la campagne internationale « 10 Jours pour signer », livres publiés par Amnesty.

• Buvette, petite restauration, animations.

• Entrée libre.

(Dans le respect des contraintes sanitaires) Amnesty International Rennes

32, quai Saint-Cyr

35000 Rennes

07 81 73 94 65

Facebook : Amnesty Rennes

Twitter : @AmnestyRennes

samedi 4 décembre – 19h00 à 22h00

dimanche 5 décembre – 10h00 à 19h00

