La guerre des salamandres Rennes – salle du Landry Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

La guerre des salamandres Rennes – salle du Landry, 14 mai 2022 20:30, Rennes. 14 et 15 mai Sur place 5 et 3 euros 02 99 53 12 83, 06 31 71 10 72 Lorsqu’à l’ouest de Sumatra, le capitaine Van Toch découvre une espèce de salamandre douée d’intelligence, il est loin d’imaginer que sa découverte sera à l’origine d’un bouleversement mondial… Lorsqu’à l’ouest de Sumatra, le capitaine Van Toch découvre une espèce de salamandre douée d’intelligence et corvéable à merci, il est loin d’imaginer que sa découverte sera à l’origine d’un bouleversement de l’ordre mondial… Publié en 1936, la comédie d’anticipation de Karel Capek résonne comme une fable écologique et humaine tristement prémonitoire. Un spectacle tout public, d’une heure et demi, et traité avec beaucoup d’humour. Rennes – salle du Landry 29 avenue de Cork 35200 RENNES 35000 Rennes Francisco-Ferrer – Vern – Poterie Ille-et-Vilaine samedi 14 mai – 20h30 à 22h00

dimanche 15 mai – 15h30 à 17h00

Détails Heure : 20:30 - 17:00 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Rennes - salle du Landry Adresse 29 avenue de Cork 35200 RENNES Ville Rennes Age minimum 7 Age maximum 99 lieuville Rennes - salle du Landry Rennes Departement Ille-et-Vilaine

Rennes - salle du Landry Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

La guerre des salamandres Rennes – salle du Landry 2022-05-14 was last modified: by La guerre des salamandres Rennes – salle du Landry Rennes - salle du Landry 14 mai 2022 20:30 Rennes Rennes - salle du Landry Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine