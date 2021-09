Rennes Rennes, Rennes Ille-et-Vilaine, Rennes BUVONS L’AUTOMNE Rennes, Rennes Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

BUVONS L’AUTOMNE Rennes, Rennes, 22 septembre 2021 14:00, Rennes. 22 – 25 septembre Sur place gratuit ou au chapeau sauf stage sur la journée association.kouliballets@orange.fr, 0688748112, http://erebe.kouliballets.wixsite.com partagez avec nous de smoments privilégiés autour de la poésie, la danse “BUVONS L’AUTOMNE” est un cabinet de curiostés particulières où se rejoignent l’image, le mot et le verbe.La poésie et le mouvement sont au coeur de ce projet intimiste qui prend source au Blosne. poètes et artistes se donnent rendez-vous pour creer des moments doux afin de profiter de l’été indien. dans l’espace public vnez partager ces moments privilégiés…. Rennes, Rennes 21 place de Serbie 35200 Rennes Quartiers Sud-Est Ille-et-Vilaine mercredi 22 septembre – 14h00 à 22h00

jeudi 23 septembre – 12h00 à 21h30

vendredi 24 septembre – 14h45 à 16h30

samedi 25 septembre – 11h00 à 18h00

