Portes ouvertes danses swings à Rennes Rennes, 7 septembre 2020 19:00, Rennes. 7 – 23 septembre 2020 Sur place Cours d’essais gratuits, inscription obligatoire https://hopnswing.com/inscriptions/ Comme tous les ans, nous vous invitons à venir essayer les cours de votre niveau gratuitement ! Cette année, nos portes ouvertes se dérouleront pendant 3 semaines du 7 au 27 septembre à Rennes ! http://www.hopnswing.comswing commence ! Comme tous les ans, nous vous invitons à venir essayer les cours de votre niveau gratuitement ! Cette année, nos portes ouvertes se dérouleront pendant 3 semaines du 7 au 27 septembre à Rennes ! Au programme : du lindy hop, du charleston, du solo jazz, du blues ! Pour cette rentrée 2020-2021, il y aura quelques conditions pour accéder aux portes ouvertes et des règles sanitaires seront mises en place. Tout est détaillé sur notre site. Attention, il faudra impérativement remplir le formulaire. Les places sont limitées ! Premiers arrivés, premiers servis ! L’inscription ouvre le 2 septembre. L’inscription en binôme est très fortement recommandée dès les portes ouvertes à partir du niveau intermédiaire. Pour tout savoir, n’hésitez pas à consulter notre site : www.hopnswing.com Retrouvez nos vidéos sur notre chaîne Youtube : Photo : Tommaso Giuntini photography Rennes Rennes Rennes Ille-et-Vilaine lundi 7 septembre 2020 – 19h00 à 21h30

mardi 8 septembre 2020 – 19h00 à 20h15

mercredi 9 septembre 2020 – 19h00 à 21h30

jeudi 10 septembre 2020 – 19h00 à 21h30

lundi 14 septembre 2020 – 19h00 à 21h30

mardi 15 septembre 2020 – 19h00 à 20h15

mercredi 16 septembre 2020 – 19h00 à 21h30

jeudi 17 septembre 2020 – 19h00 à 21h30

lundi 21 septembre 2020 – 19h00 à 21h30

mardi 22 septembre 2020 – 19h00 à 20h15

mercredi 23 septembre 2020 – 19h00 à 21h30

