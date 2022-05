Atelier cocooning 1h30 entre copine du 12 septembre Rennes place Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Atelier cocooning 1h30 entre copine du 12 septembre Rennes place, 12 septembre 2020 09:00, Rennes. Samedi 12 septembre 2020, 09h00 Sur place 31 0695108986 1h30 entre copines pour un ” chouchoutage ” sur mesure Les ateliers cocooning c’est quoi ??

1h30 entre 5 copines

1 lieu privatisé à l’ambiance cocooning ( le lieu sera dévoilé bientôt)

3 ateliers “chouchoutage” par participante

1 boisson chaude et des douceurs à déguster ?☕

Des professionnelles du bien-être diplômées chacunes dans leur specialisation que vous découvrirez. Le déroulement :

Vous serez accueillies par nos 4 Wonder women du jour ?‍♀️, autour d’une boisson chaude .

Vous choisirez vos ateliers et chaque participante aura accès aux 3 ateliers suivants: 1) Modelage mains avec Marine, qui vous accueille en temps normal dans son salon ( https://www.facebook.com/pg/MizuHana/ ) ?‍♀️

-un modelage des mains 2)MASSAGE THAÏ SHI avec Françoise qui vous accueille en temps normal dans son cabinet ?( http://www.prendre-soin-de-soi-avec-francoise.fr )

Avec au choix :

-Reflexologie plantaire thaï (pratiquée des orteils aux genoux, bien que tonique elle apporte une relaxation profonde. Par sa stimulation énergétique, elle équilibre tout le métabolisme ainsi que le système nerveux).

ou

-La sophrologie (méthode psycho-corporelle; elle permet de développer une meilleure connaissance de soi, d’ être en cohésion avec soi même).

Ou

-Le Reiki (énergie vitale transmise par le praticien permet d’apaiser les douleurs physiques et mentales tout en réequilibrant l’énergie vitale qui circule dans votre corps) 3) SOINS ESTHÉTIQUES avec Valerie notre esthéticienne du jour ??

A choisir parmi les soins suivants :

-Modelage visage ou pied

-modelage relaxant dos.

-Gommage mains ou pieds C’est donc une 1h30 pleine de détente et de douceur qui vous attend, un cadeau à se faire soi- même ou à offrir, une meilleure amie, un enterrement d vie de jeune fille de?, une fratrie à gâter, et pourquoi pas même une baby shower ?

Comment faire:

Il vous faut constituer une équipe de 5 et prendre votre place via la billeterie.

Les places sont limitées avec 4 ateliers de 1h30 chacun

: 10h00 (pré réservé), 13h, 15h, 17h

Le prix : 31€ par participante Vous pouvez suivre nos actualités et la date de nos ateliers sur la page fb : https://www.facebook.com/Atelier-cocooning-entre-copines-by-Allo-Petit-Dej-Rennes-101389168301149/ Une réservation est obligatoire pour que tout soit carré le jour J Pour nous joindre ☎️

06 95 10 89 86 Rennes place Place de rennes Rennes Ille-et-Vilaine samedi 12 septembre 2020 – 09h00 à 19h00

Détails Heure : 09:00 - 19:00 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Rennes place Adresse Place de rennes Ville Rennes lieuville Rennes place Rennes Departement Ille-et-Vilaine

Rennes place Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

Atelier cocooning 1h30 entre copine du 12 septembre Rennes place 2020-09-12 was last modified: by Atelier cocooning 1h30 entre copine du 12 septembre Rennes place Rennes place 12 septembre 2020 09:00 Rennes Rennes place Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine