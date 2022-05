Massage en duo Rennes Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Massage en duo Rennes, 18 octobre 2020 08:30, Rennes. Dimanche 18 octobre 2020, 08h30 Sur place 60 € pris total pour les 2 personnes 0695108986 Venez à deux pour 50min de massage ( en couple ou bien entre amis ) Offrez vous une heure de massage pour vous et votre moitié ??

Toutefois vous pouvez aussi venir juste avec un ou une ami (e) ?

Le dimanche 18 Octobre, vous aurez deux professionnels à votre service pour vous prodiguer soit, Un massage intuitif/ détente avec Sabrina, qui vous fera voyager pendant 1 heure

je vous mets le lien de son site juste là:

https://facebook.com/achacunsonenvol/ Soit un massage bien-être du dos pour un lâcher prise bénéfique par Gaëlle A la fin de cette heure une collation vous sera proposé par Allo Petit Dej Rennes ( https://www.facebook.com/allopetitdejrennes.fr ) ?☕

Une réservation est obligatoire pour que tout soit carré le jour J

☎️ 06 95 10 89 86 10h

11h15

13h00 ( réservé)

14h15 ( réservé)

15h30

17h Rennes Rennes Rennes Ille-et-Vilaine dimanche 18 octobre 2020 – 08h30 à 19h00

Détails Heure : 08:30 - 19:00 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Rennes Adresse Rennes Ville Rennes lieuville Rennes Rennes Departement Ille-et-Vilaine

Rennes Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

Massage en duo Rennes 2020-10-18 was last modified: by Massage en duo Rennes Rennes 18 octobre 2020 08:30 Rennes Rennes Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine