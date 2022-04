Les 48h de l’agriculture urbaine reviennent à Rennes Rennes, 14 mai 2022 10:00, Rennes.

14 et 15 mai Sur place Entrée libre

Les 14 et 15 mai les structures de l’agriculture urbaine rennaises vous donnent rendez-vous pour diverses animations. Toute la programmation sur le site des 48h.

Le week-end du 14 et 15 mai, les 48h de l’agriculture urbaine reviennent à Rennes. Coordonnés par les Cols Verts Rennes et en partenariat avec l’AFAUP, cet événement vous fera découvrir ou redécouvrir les différentes structures qui portent l’agriculture urbaine rennaise. Portes ouvertes, balades et ateliers, il y en a pour tous les goûts et tous les âges.

Pendant 2 jours, les Cols Verts Rennes vous donnent rendez-vous aux quatre coins de la Ville avec les actrices et les acteurs de l’agriculture urbaine rennaise. Pour cette 7ème édition, 8 structures d’agriculture urbaine de Rennes se sont mobilisées pour vous proposer des activités variées. Vous pourrez visiter le GAEC Saint-Martin, le Jardin des Possibles, la Ferme de Quincé et le potager des Cols Verts Rennes qui vous ouvrent leurs portes, mais aussi découvrir le marché de producteurs de la Garden Partie et le marché festif de la Basse Cour et Le Jardin des Mille Pas. Pour faire travailler les neurones, Génération Verte 21 vous invite à réfléchir à l’impact écologique de nos produits alimentaires et pour mettre la main à la terre, Vert le Jardin vous fait tester des techniques de jardinage au naturel. Des choses à donner ? l’association Du Verts dans les Yeux ouvre une ressourcerie éphémère à La Garden Partie.

N’hésitez pas à pousser les portes des fermes urbaines de votre ville, on vous attend !

Toute la programmation est à retrouver sur le site des 48h de l’agriculture urbaine : https://www.les48h.fr/villes/rennes/

et sur le facebook de l’évènement : https://www.facebook.com/events/934272790545563/?ref=newsfeed

Rennes Ille-et-Vilaine

samedi 14 mai – 10h00 à 21h00

dimanche 15 mai – 10h00 à 21h00