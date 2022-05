Le Petit marché de l’ Art Rennes Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Le Petit marché de l’ Art Rennes, 5 juin 2022 11:00, Rennes. Dimanche 5 juin, 11h00 Sur place Entrée libre Le Petit Marché de l’ Art organisé par Art2rennes revient pour une quatrième édition qui se tiendra les 5 et 6 juin prochain à la Halle Martenot de Rennes avec une nocturne le dimanche jusqu’à 21h. Après le succès des précédentes éditions du Petit Marché de l’Art aux Halles Martenot

en 2018 et 2019 ( plus de 4000 visiteurs en 2019), le Petit Marché de l’Art revient pour une quatrième édition qui se tiendra les 5 et 6 juin prochain à Rennes dans un lieu mythique au cœur de la capitale bretonne : les Halles Martenot Pour la première fois, cette manifestation aura lieu sur deux jours, le dimanche et le

lundi, avec une ouverture nocturne jusqu’à 21h le dimanche 5 juin. La jeune création

rennaise se propose de faire vibrer les Halles Martenot le temps d’un week end haut en

couleur. Venez découvrir les artistes plasticiens de la métropole.

Au programme : travaux d’artistes, ateliers, animations et restauration sur place ! Consacré à l’art contemporain local, le Petit Marché de l’Art veut refléter les spécificités

multiples de la scène artistique de la métropole rennaise et faire découvrir à la population rennaise une partie de ses artistes locaux, le tout dans une ambiance ludique, créative, et décomplexée.

la variété des productions

présentées saura séduire tout un chacun. Peinture, dessin, graffiti, sculpture, céramique,

collage… : il y en aura pour tous les goûts ! De quoi ne laisser personne indifférent.

Le public sera d’ailleurs invité à voter pour ses oeuvres préférées. Pas de jury de

Rennes Rennes Rennes Ille-et-Vilaine dimanche 5 juin – 11h00 à 12h00

