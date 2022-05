LE GOLDEN CIRCUS, LA MAGIE DU CIRQUE rennes Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

LE GOLDEN CIRCUS, LA MAGIE DU CIRQUE rennes, 4 septembre 2019 15:00, Rennes. 4 – 7 septembre 2019 Sur place Vos places à partir de 10€ ! http://www.golden-circus.com/, com.cirque@gmail.com, 0661687201 Réservation des places sur notre site : www.golden-circus.com ou à partir du 2 septembre à la caisse du cirque de 10H00 à 18H00. Chapiteau accessible aux personnes à mobilité réduite. Le Golden Circus, le nouveau cirque sur les routes de France vous présente cette année un spectacle inédit, intitulé « La Magie Du Cirque », ce spectacle d’1H45 offre l’occasion de découvrir la production exclusive d’artistes Européens primés dans les plus grands cirques et festivals. Au programme, un merveilleux spectacle de Cirque avec des artistes présentant les meilleures disciplines du moment : Monsieur Loyal vous souhaite la bienvenue. De Russie, l’Homme le plus fort au Monde. De Hollande, Le prince de la magie et des grandes illusions. D’Italie, le Plus comique des clowns du continent. Des USA, le Super héros, SPIDERMAN. D’Ukraine, lanceur de couteau et tir à l’arbalète. D’Allemagne, Trapéziste à grande hauteur. De France, La grande Cavalerie du Golden Circus La grande parade finale avec tous les artistes ! Alors n’attendez plus, et venez assister à l’un des meilleurs Cirque actuellement en tournée dans toute la France ! rennes rue d’isly rennes 35000 35000 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine mercredi 4 septembre 2019 – 15h00 à 17h00

mercredi 4 septembre 2019 – 18h00 à 20h00

jeudi 5 septembre 2019 – 18h30 à 20h30

vendredi 6 septembre 2019 – 20h00 à 22h00

samedi 7 septembre 2019 – 14h30 à 16h30

samedi 7 septembre 2019 – 17h30 à 19h30

samedi 7 septembre 2019 – 20h00 à 22h00

Heure : 15:00 - 22:00

