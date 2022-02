Le courant continu au sein des bâtiments et de la ville durable Rennes Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Le courant continu au sein des bâtiments et de la ville durable Rennes, 3 mars 2022 18:30

Webconférence de Jean-Luc Thomas, Professeur titulaire de la chaire électrotechnique au Cnam

Les conférences « L'invité(e) du jeudi » proposées en partenariat par le Cnam Bretagne et l'AFAS vous sont proposées chaque mois. Animées par des experts passionnés de leur domaine d'intervention, elles traitent de sujets d'actualité mais en prenant le recul nécessaire.

Webconférence sur Teams de Jean-Luc Thomas

Professeur titulaire de la chaire électrotechnique au Conservatoire national des arts et métiers Jeudi 3 mars 2022 à 18 h 30 Pour s’inscrire, cliquez ici

Lien de connexion La « guerre des courants » aura-t-elle lieu dans les bâtiments et la ville durable pour réussir la transition énergétique ? En effet la digitalisation, la décabornation, la décentralisation et le développement de nouveaux usages au sein des territoires se traduit dès aujourd’hui par de profondes métamorphoses des systèmes électriques au sein des bâtiments et dans les infrastructures pour les villes et les mobilités. La question de la « cohabitation » du courant continu (DC) avec le courant alternatif (AC) préfigure des nouveaux défis technologiques, économiques, sociétaux et environnementaux à relever. Jean-Luc Thomas exposera au cours de cette conférence quelques (r)évolutions techniques des systèmes électriques de la ville durable permettant de nous conduire vers la neutralité carbone. Jean-Luc Thomas, professeur titulaire de la chaire électrotechnique au Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) depuis 2006, a effectué une longue carrière industrielle en Recherche et Développement (R&D) auprès, notamment, de grands groupes électriques tels que Schneider, Alstom, Alcatel-Alsthom et Areva T&D. Il développe aujourd’hui ses compétences scientifiques dans le domaine des « Smart Grids, Microgrids et Nanogrids », plus particulièrement sur la commande des réseaux électriques à courant continu (DC), en étroite relation avec les applications relatives aux « Smart Buildings » / « Smart Cities ». Le Grand Témoin est Emmanuel François, Président de la Smart Buildings Alliance (SBA), association qui a pour principal objectif d’accompagner tous les acteurs de l’industrie du bâtiment et des territoires autour de la thématique du numérique. Rennes Rennes Rennes Ille-et-Vilaine jeudi 3 mars – 18h30 à 20h00

