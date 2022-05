Initiation aux massages parents enfants ( à partir de 8 ans ) Rennes Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Initiation aux massages parents enfants ( à partir de 8 ans ) Rennes, 21 octobre 2020 09:00, Rennes. Mercredi 21 octobre 2020, 09h00 Sur place 12€ 0695108986 Decouvrez une autre approche du massage avec votre enfant Venez decouvrir une autre approche du massage ??‍♀️

Le massage déstress avec votre enfant ( à partir de 8ans )

En vous amusant venez decouvrir une autre manière de relâcher la pression par le massage.

1h d’initiation et d’amusement garantit, et des bases que vous pourrez mettre en pratique dès votre retour chez vous ? ( bien évidement vous pourrez reproduire sur vos amis, votre conjoint etc

pour vous aussi distribuer du bonheur ?) Pour le jour J merci de prévoir une tenue confort ( oui vous avez le droit de sortir en jogging ce jour là) et un tapis de sol type yoga ( mais une grande serviette de bain fera l’affaire si votre dos est ok de ça ^^) Resa Obligatoire au 06 95 10 89 86

Pour coller aux exigences sanitaires 3 duo maxi par heure ( mais aussi parce que c’est plus intimiste ;) ) Ouvert aux mamans mais aussi aux papas bien sûr :) 4 créneaux : 11h, 14h, 15h30 ( reservé ) 17h Tarif : 12€ par duo inclus une collation by Allo Petit Dej rennes Rennes Rennes Rennes Ille-et-Vilaine mercredi 21 octobre 2020 – 09h00 à 18h00

