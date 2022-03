Festival Quartiers en Scène Rennes Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Festival Quartiers en Scène Rennes, 18 mars 2022 20:30, Rennes. 18 – 27 mars Sur place Billetterie sur le site https://quartiers-en-scene.fr/1 https://quartiers-en-scene.fr/1 Un Festival de spectacle vivant du 18 au 27 mars 2022 aux différentes sections du Cercle Paul Bert. Nous sommes heureux d’annoncer le grand retour du Festival Quartiers en Scène qui aura lieu du 18 au 27 mars dans tous les quartiers rennais, organisé par le Cercle Paul Bert avec le soutien de la Ville de Rennes.

Après deux années chaotiques, nous sommes très heureux de vous retrouver!

Le programme de cette année fait un lien avec le festival avant Covid. Nous avons voulu vous faire découvrir quelques spectacles et compagnies qui n’avaient pas pu réaliser leurs spectacles durant cette période. Mais aussi découvrir de nouvelles compagnies pour les petits et les grands.

Découvrez la programmation et réservez dès maintenant votre place directement sur notre site (https://quartiers-en-scene.fr/1 ) ou dans les sections.

Un pass vaccinal valide sera demandé (sous réserve des nouvelles consignes gouvernementales).

vendredi 18 mars – 20h30 à 22h00

samedi 19 mars – 15h00 à 16h30

samedi 19 mars – 20h30 à 22h00

dimanche 20 mars – 15h00 à 16h30

lundi 21 mars – 18h00 à 19h00

lundi 21 mars – 20h00 à 21h00

mardi 22 mars – 20h30 à 22h00

mercredi 23 mars – 15h00 à 16h30

jeudi 24 mars – 20h30 à 22h00

vendredi 25 mars – 14h00 à 15h30

vendredi 25 mars – 20h30 à 22h00

samedi 26 mars – 18h00 à 19h00

samedi 26 mars – 19h00 à 20h30

samedi 26 mars – 21h00 à 22h30

dimanche 27 mars – 10h00 à 13h00

