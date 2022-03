Festival national du film d’animation Rennes Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Festival national du film d’animation Rennes, 22 avril 2022 00:00, Rennes. 23 – 27 avril Sur place Le Festival national du film d’animation est de retour en salles du 23 au 27 avril 2022 à Rennes après deux éditions totalement en ligne ! Le Festival national du film d’animation est de retour en salles du 23 au 27 avril 2022 à Rennes après deux éditions totalement en ligne !

Au programme:

– des projections de films

– des temps de rencontres entre les équipes de films et les publics

– de nombreuses actions pour découvrir l’envers du décor (des ateliers, des secrets de fabrication…)

– des soirées festives et ciné-concert… Retrouvez tous les événements du Festival au TNB, aux Champs Libres, au Cinéma Arvor et dans d’autres lieux de la ville. Le Festival c’est 40 projections, près de 150 films dont 7 programmes de courts métrages en compétition, 9 longs métrages dont 2 avant-premières ! Rennes Rennes Rennes Ille-et-Vilaine samedi 23 avril – 00h00 à 23h59

dimanche 24 avril – 00h00 à 23h59

lundi 25 avril – 00h00 à 23h59

mardi 26 avril – 00h00 à 23h59

mercredi 27 avril – 00h00 à 23h59

Détails Heure : 00:00 - 23:59 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Rennes Adresse Rennes Ville Rennes lieuville Rennes Rennes Departement Ille-et-Vilaine

Rennes Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

Festival national du film d’animation Rennes 2022-04-22 was last modified: by Festival national du film d’animation Rennes Rennes 22 avril 2022 00:00 Rennes Rennes Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine