Exposition CONNEXION Rennes Enchères Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Exposition CONNEXION Rennes Enchères, 14 décembre 2019 10:00, Rennes. 14 – 21 décembre 2019 Sur place Entrée libre contact@libreartbitre.com, 06 77 74 35 31 Horaires : samedi 10h -19h et du lundi au vendredi 14h – 20h L’association LAB ouvre les portes de CONNEXION, exposition temporaire Art et Design contemporain à Rennes. L’ exposition explore la capacité des objets à connecter les idées et les personnes. L’émulation de ces nouvelles connexions ouvre la voie à des solutions nouvelles et intelligentes aux problématiques contemporaines. Rennes Enchères 32 Place des Lices, 35000 Rennes 35000 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine samedi 14 décembre 2019 – 10h00 à 19h00

lundi 16 décembre 2019 – 14h00 à 20h00

mardi 17 décembre 2019 – 14h00 à 20h00

mercredi 18 décembre 2019 – 14h00 à 20h00

jeudi 19 décembre 2019 – 14h00 à 20h00

vendredi 20 décembre 2019 – 14h00 à 20h00

samedi 21 décembre 2019 – 10h00 à 19h00

Détails Heure : 10:00 - 19:00 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Rennes Enchères Adresse 32 Place des Lices, 35000 Rennes Ville Rennes lieuville Rennes Enchères Rennes Departement Ille-et-Vilaine

Rennes Enchères Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

Exposition CONNEXION Rennes Enchères 2019-12-14 was last modified: by Exposition CONNEXION Rennes Enchères Rennes Enchères 14 décembre 2019 10:00 Rennes Rennes Enchères Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine