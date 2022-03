DOOINIT FESTIVAL Rennes, 31 mars 2022 20:15, Rennes.

31 mars – 10 avril Sur place https://link.dice.fm/DOOINIT-FESTIVAL

Le Dooinit festival, évènement hip hop rennais, revient pour sa 13e édition avec le meilleur de la scène hip hop, DJing et jazz.

Le Dooinit festival revient pour sa 13e édition, un retour pour l’événement hip hop rennais qui proposera une fois de plus une programmation ambitieuse et pointue. Du 31 mars au 10 avril 2022 les puristes et fans de culture afro-américaine pourront se délecter du meilleur de la scène hip hop, DJing et jazz.

Les États-Unis seront une fois de plus bien représentés par Sa-Roc, CJ Fly, Jamie 3:26, Maylay Sparks et Flobama.

Les anglais ne seront pas en reste puisque nous accueillerons le duo Blue Lab Beats, Lord Apex et Goya Gumbani.

Des artistes francophones s’ajoutent à la liste avec les suisses Makala et Ngoc Lan, les parisiens DJ Suspect et Fungi et le duo belge Food For Ya Soul.

De nombreux évènements seront proposés pendant la semaine : projections du film Queen & Slim et du documentaire 17 Blocks, un battle de danse au Triangle et bien plus encore.

Pour clôturer cette édition, la familiale, musicale et urbaine Block Party au Parc des Hautes-Ourmes proposera au plus grand nombre une journée au goût printanier avec des jeux en plein air, de la restauration et des lives. Un rendez-vous rennais incontournable et intergénérationnel.

Rennes Rennes Rennes Ille-et-Vilaine

jeudi 31 mars – 20h15 à 23h00

samedi 2 avril – 17h00 à 23h00

dimanche 3 avril – 17h00 à 19h00

lundi 4 avril – 20h00 à 22h00

mardi 5 avril – 18h30 à 23h00

mercredi 6 avril – 20h00 à 23h59

jeudi 7 avril – 20h00 à 23h59

vendredi 8 avril – 20h30 à 23h59

samedi 9 avril – 16h00 à 19h00

samedi 9 avril – 22h00 à 23h59

dimanche 10 avril – 12h00 à 16h00