Cybersécurité des véhicules autonomes et connectés Rennes, 24 mai 2018 09:00, Rennes. Jeudi 24 mai 2018, 09h00 Sur place Sous condition https://www.billetweb.fr/cyber-securite-des-vehicules-autonomes-et-connectes#description atelier organise par iD4CAR, Images & Réseaux, Pôle d’Excellence Cyber et BDI Selon le cabinet américain IHS Markit, le marché de la cybersécurité dans l’automobile devrait “croître de manière exponentielle au cours des années à venir” pour atteindre 759 millions de dollars d’ici à 2023. En effet, les risques de piratages informatiques et de prises de contrôle à distance des voitures autonomes sont relevés par des experts depuis plusieurs années. À mesure que ces véhicules gagnent en complexité, le nombre de vulnérabilités potentielles et les contraintes sur les algorithmes de protection augmentent.Cet atelier vise à détailler en quoi le véhicule autonome impose de travailler sur la cybersécurité des ITS, avec comme objectifs de garantir la sécurité des communications entre véhicules et entre le véhicule et l’infrastructure, de se prémunir contre les cyberattaques et bien entendu, protéger la vie privée des citoyens ? Date : jeudi 24 mai 2018 de 09h00 à 12h15 Lieu : Rennes (précision à venir) Conditions : Gratuit pour les membres iD4CAR, Images & Réseaux, Pôle d’Excellence Cyber et BDI – 30 € pour les non-membres Rennes rennes 35064 Rennes Ille-et-Vilaine jeudi 24 mai 2018 – 09h00 à 12h30

