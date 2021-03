Rennes Rennes CRAZY X FACTORY 26 rue Saint Louis 35000 RENNES Rennes Exposition. Vernissage samedi 13 mars 2021 Rennes CRAZY X FACTORY 26 rue Saint Louis 35000 RENNES Rennes Catégorie d’évènement: Rennes

Exposition. Vernissage samedi 13 mars 2021 Rennes CRAZY X FACTORY 26 rue Saint Louis 35000 RENNES, 13 mars 2021 14:00-13 mars 2021 18:00, Rennes. Samedi 13 mars, 14h00 Entrée libre https://www.instagram.com/mathieu.creation/ Vernissage CRAZY X FACTORY

Exposition de Mathieu Pedrazzani artiste plasticien jusqu'au 31 mars 2021 venez découvrir un ensemble d'oeuvres en métal de récupération( bidon) ainsi que des peintures en pochoir sur des morceaux d'épaves de bateaux en bois.

Exposition de Mathieu Pedrazzani artiste plasticien jusqu’au 31 mars 2021 venez découvrir un ensemble d’oeuvres en métal de récupération( bidon) ainsi que des peintures en pochoir sur des morceaux d’épaves de bateaux en bois.

