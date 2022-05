Concerts-démo du choeur de chambre Vibrations Rennes Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Concerts-démo du choeur de chambre Vibrations Rennes, 12 octobre 2020 20:00, Rennes. Lundi 12 octobre 2020, 20h00, 21h30 Sur place Entrée libre Concerts-démo du chœur de chambre Vibrations, lundi 12 octobre, 20h et 21h30 (durée 30mn) salle du jeu de Paume,12 rue saint Louis à Rennes.Réservation 02 99 42 59 13 ou contact@lesenfantsdeboheme.fr Concerts-démo du chœur de chambre Vibrations, lundi 12 octobre, 20h et 21h30 (durée 30mn)

Le chœur de chambre Vibrations retrouve le public rennais pour la première fois depuis le début de la crise sanitaire. Il répond à l’invitation du disquaire Les enfants de Bohème pour présenter son nouveau CD « Qu’il la fait bon regarder ! », musique française des XXe et XXIe siècles (Debussy, Ravel, Poulenc, Ropartz, ainsi qu’une œuvre de Girard composée pour le chœur Vibrations). Avec une jauge réduite, deux prestations de 30 minutes sont programmées ce lundi 12 octobre, à 20h et 21h30, dans la salle du jeu de Paume, 12 rue saint Louis à Rennes.

Réservation conseillée au 02 99 42 59 13 ou contact@lesenfantsdeboheme.fr .

lundi 12 octobre 2020 – 21h30 à 22h00

