Concert De l’ombre à la clarté RENNES, 1 décembre 2019 16:00, Rennes. Dimanche 1 décembre 2019, 16h00, 16h30, 17h00 Sur place libre participation http://www.florence-rousseau.com Pour l’ouverture de la nouvelle saison musicale de la Cathédrale, Sarah Brayer Leschiera, altiste & Florence Rousseau, orgue & harmonium, proposent un concert intitulé « De l’ombre à la clarté ». « De l’ombre à la clarté » Œuvres de Darke, Duhamel, Goltermann, Ladmirault, Langlais & ballades traditionnelles anglaises. Sarah Brayer Leschiera, violon alto Florence Rousseau, harmonium Kasriel & orgue de choeur Merklin (1869) Avec ce nouveau duo, les deux musiciennes se retrouvent pour la première fois en concert autour d’un répertoire original inspiré notamment des musiques traditionnelles celtiques. Le concert se déroulera dans le chœur de la Cathédrale autour du magnifique orgue de choeur Merklin & d’un harmonium Kasriel apporté pour l’occasion. RENNES rennes Rennes Ille-et-Vilaine dimanche 1er décembre 2019 – 16h00 à 16h30

