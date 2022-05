CLIC CLAC! 16 Photojournalistes bretons dans le métro Rennes Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

CLIC CLAC! 16 Photojournalistes bretons dans le métro Rennes, 15 octobre 2017 08:30, Rennes. Dimanche 15 octobre 2017, 08h30 Sur place Entrée libre Exposition photos dans les stations Henri Fréville, République, Sainte-Anne du métro rennais du 15 octobre au 15 décembre 2017 Les photos de presse sont partout dans les médias, rare sont les articles publiés sans elles. Nous les regardons, les partageons mais n’avons généralement aucune idée de ceux qui sont derrière l’objectif. Nombre de ces photographes travaillent à la pièce: indépendants par le choix ou par contrainte, ils sont aujourd’hui une composante essentielle de la presse. Les seize photojournalistes exposés travaillent en Bretagne. Loin des sentiers battus; près de la réalité, où qu’elle soit, en France ou ailleurs. C’est leur travail et leur talent que le Club de la Presse de Bretagne met à l’honneur dans cette exposition. Rennes Republique, Rennes 35000 Rennes Ille-et-Vilaine dimanche 15 octobre 2017 – 08h30 à 00h00

