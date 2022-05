Expérience artistique “L’Art en immersion” avec Alcarr Iceol Rennes centre Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Expérience artistique “L’Art en immersion” avec Alcarr Iceol Rennes centre, 7 mars 2020 15:00, Rennes. Samedi 7 mars 2020, 15h00 Sur place Participation sur réservation (sur le site Web) https://lafantaisievagabonde.com/produit/art-immersion-alcarr-iceol/ Immergez-vous dans l’univers photographique d’Alcarr Iceol et créez votre œuvre d’art ! 2h30 en immersion dans l’univers de la photographe-peintre rennaise Parcourez son exposition avec elle, lors d’une visite privée. Écoutez-la vous raconter ses secrets de fabrication et dialoguez avec elle. Créez votre œuvre à partir de l’une de ses photographies et repartez avec ! Lors de cet après-midi : Tissez un lien privilégié avec une artiste singulière ; prenez le temps de plonger dans sa démarche photographique ; goûtez à l’originalité d’une activité artistique (qui ne nécessite aucune compétence préalable) ; ressentez la joie de partager, en petit groupe ; et nourrissez votre âme d’enfant, le temps d’une parenthèse. Rennes centre Saint-Germain Rennes 35000|35700|35200 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine samedi 7 mars 2020 – 15h00 à 17h30

Détails Heure : 15:00 - 17:30 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Rennes centre Adresse Saint-Germain Rennes Ville Rennes lieuville Rennes centre Rennes Departement Ille-et-Vilaine

Rennes centre Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

Expérience artistique “L’Art en immersion” avec Alcarr Iceol Rennes centre 2020-03-07 was last modified: by Expérience artistique “L’Art en immersion” avec Alcarr Iceol Rennes centre Rennes centre 7 mars 2020 15:00 Rennes Rennes centre Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine