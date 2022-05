Dooinit Festival Rennes centre, 24 mars 2020 19:00, Rennes.

24 mars – 5 avril 2020 Sur place

Le Dooinit festival est de retour pour sa 11e édition. Du 24 mars au 5 avril, les puristes et fans de culture afro-américaine pourront se délecter du meilleur de la scène hip-hop, beatmaking et DJing.

Le Dooinit festival est de retour pour sa 11e édition, une édition particulière pendant laquelle l’événement hip-hop rennais proposera une fois de plus une programmation ambitieuse et pointue. Du 24 mars au 5 avril 2020, les puristes et fans de culture afro-américaine pourront se délecter du meilleur de la scène hip-hop, beatmaking et DJing.

Niveau musique, la Californie sera à nouveau bien représentée par le renommé The Alchemist et DJ Nu-Mark, vétéran du groupe Jurassic 5. Nous accueillerons également le emcee/producteur Illa-J, frère de la véritable légende hip-hop de Détroit J Dilla. La grande rappeuse Sa-Roc, originaire de Washington D.C. nous fera vibrer sur ses sons lyriques, énergiques et précis, tout comme la valeur montante CJ Fly du collectif Pro Era. Enfin, vous pourrez découvrir Awon (Rappeur de New-York) et Phoniks (Beatmaker de Portland) qui nous feront le plaisir de se produire en duo, pour un hip-hop passionné qui sent bon la nostalgie.

Plus qu’un simple festival urbain mais une véritable vitrine de la culture afro-américaine, le Dooinit Festival mêlera une fois de plus différents univers musicaux avec notamment une soirée entièrement dédiée au jazz au Jardin Moderne en présence de Neue Grafik Ensemble et Blue Lab Beats ou encore un live du jeune pianiste Ashley Henry aux Champs Libres.

De nombreux évènements annexes seront proposés pendant la semaine autour de ces mêmes thèmes : la diffusion du documentaire “Lost in Traplanta” en présence de son réalisateur Mathieu Rochet lors de l’inauguration, le spectacle de danse hip-hop “Communauté” proposé par Engrenages, le fameux blind test “Who sampled ?”, le battle de danse “Show me what you got” au Triangle et bien plus encore.

Pour clôturer cette édition, la familiale, musicale et urbaine Block Party au Parc des Hautes-Ourmes rassemblera le plus grand nombre pour une journée au goût printanier avec des jeux en plein air, de la restauration et des lives musicaux. Un rendez-vous rennais incontournable et intergénérationnel.

Plus de détails sur https://dooinit-festival.com

Rennes centre Saint-Germain Rennes 35000|35700|35200 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine

mardi 24 mars 2020 – 19h00 à 21h30

mercredi 25 mars 2020 – 20h00 à 21h00

jeudi 26 mars 2020 – 20h00 à 21h00

vendredi 27 mars 2020 – 21h00 à 22h30

mercredi 1er avril 2020 – 19h00 à 23h00

jeudi 2 avril 2020 – 18h00 à 19h30

jeudi 2 avril 2020 – 20h00 à 23h59

vendredi 3 avril 2020 – 17h30 à 18h30

vendredi 3 avril 2020 – 20h00 à 23h59

samedi 4 avril 2020 – 19h00 à 22h00

dimanche 5 avril 2020 – 00h00 à 06h00

dimanche 5 avril 2020 – 12h00 à 17h00